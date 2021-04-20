Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением

Шевченко заявил, что Лукашенко доверяют многие украинцы. Фото: "Пул первого"

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, что более трети украинцев хотят видеть его своим президентом.

"Для меня это высокая честь. Даже с точки зрения дипломатии, когда президент государства принимает простого депутата - это знаковое событие для меня. Мы переживаем то, что переживали во времена Киевской Руси, когда было раздробление и внешний фактор-вектор мешал, и нас, братские народы, разделяли. Затем мы теряли государственность и были под гнетом ига и так далее", - сказал он, передает БелТА.

Шевченко заявил, что украинцы любят Беларусь и белорусский народ. Об этом будто бы свидетельствуют социологические опросы.

"И они внутренне сопротивляются тому, что происходит. Даже те, кто не может сказать этого. Я просто высказываю мнение этих людей. Социология показывает, что сегодня 36 процентов украинцев хотели бы видеть вас президентом Украины. Это же не просто так, это социология, это наука. Поэтому те заявления, которые делают некоторые наши политики, - это недопустимо. И почему я это делаю, это опасно, это не приветствуется. Я приеду - а все СМИ будут на меня грязь лить. Вся политика, направленная ​​на разрушение связей экономических, дружественных с соседями - никогда ничего хорошего Украине не принесет", - заявил депутат.

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На самом деле по результатам опроса КМИС 36% украинцев доверяют Лукашенко. Но противников у него среди украинцев еще больше.

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Представитель партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины нардеп Евгений Шевченко прибыл в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.