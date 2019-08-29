Нардеп Радуцкий прокомментировал свою "нецензурную" переписку

Радуцкий жалеет, что его переписка попала на глаза публики. Фото: News

Депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий прокомментировал свою переписку с использованием нецензурной лексики.

Радуцкий отметил, что ему стыдно за слова, но от своего мнения он не отказывается. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом.

В течение трех суток 24 часа в сутки меня обвиняли пол страны, что я поддерживаю назначения Ульяны Супрун. А я поддерживаю совсем другого человека. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун подала в отставку

Такие слова публично - точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не из руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне - я в таком тоне ответил ", - заявил он.

Во время первого заседания Вехровной Совета 9-го созыва нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. В ней нардеп применил ненормативную лексику. Журналистам удалось сделать фото переписки.