Нардеп предлагает зарплату себе и коллегам в 9 тыс. грн

Зарплату народных депутатов предлагают на уровне 9446 грн.
Соответствующий законопроект подал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Предлагаю установить ограничение, чтобы ежемесячный оклад народного депутата составлял сумму в размере двух прожиточных минимумов, а зарплата – не более двух минимальных зарплат, установленных на текущий год.
Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются", - написал Гонаренко в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать с зарплатами министров и депутатов
По сообщению LIGA.net про первые зарплаты за сентябрь, больше всех в Верховной Раде заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех – Анна Коваленко из СН (15 900 грн).
Народные депутаты получают в среднем 43 тыс. грн.
Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что зарплаты депутатов якобы выросли до 100–150 тыс. грн, не соответствует действительности. Об этом заявлял председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник.
Комментарии