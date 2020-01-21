Нардеп предлагает зарплату себе и коллегам в 9 тыс. грн

Народным депутатам предлагают уменьшить зарплату. Фото: Николай Билокопытов, iportal.rada.gov.ua

Зарплату народных депутатов предлагают на уровне 9446 грн.

Соответствующий законопроект подал нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Предлагаю установить ограничение, чтобы ежемесячный оклад народного депутата составлял сумму в размере двух прожиточных минимумов, а зарплата – не более двух минимальных зарплат, установленных на текущий год.

Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз! Такое решение может снизить напряжение в обществе и укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются", - написал Гонаренко в Facebook.

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По сообщению LIGA.net про первые зарплаты за сентябрь, больше всех в Верховной Раде заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех – Анна Коваленко из СН (15 900 грн).

Народные депутаты получают в среднем 43 тыс. грн.

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что зарплаты депутатов якобы выросли до 100–150 тыс. грн, не соответствует действительности. Об этом заявлял председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник.