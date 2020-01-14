Разумков развеял миф о 100 тыс. зарплаты нардепов

Информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что зарплаты депутатов якобы выросли до 100-150 тыс. грн, не соответствует действительности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник.
"Только обращался в аппарат Верховной Рады, мне предоставили полную информации. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она совершенно не соответствует 100-150 тысячам гривен", - сообщил спикер.
Зарплата депутатов в 2020 году выросла примерно на 3 тыс. грн из-за роста размера прожиточного минимума.
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По сообщению LIGA.net про первые зарплаты за сентябрь, больше всех в Верховной Раде заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 900 грн).
Народные депутаты получают в среднем 43 тыс. грн.
Лишь половина народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в декабре.
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