Нардеп поздравил жену трогательным постом

Фото: facebook.com/borislav.bereza

Народный депутат Борислав Береза в день рождения своей жены Натальи назвал ее супер-напарником и рассказал о начале их отношений.

В честь праздника он написал большой нежный пост в Facebook.

Gazeta.ua публикует полный текст сокровенного признания Березы.

"Когда-то давно, когда мы только познакомились, то ты сказала мне, что мечтаешь о тихой и спокойной семейной жизни. И о путешествиях. Я мог бы тогда сказать тебе, что так все и будет. И мог бы даже реализовать твою мечту о тихой и спокойной семейной жизни. А смысл? И как бы ты дальше жила бы без мечты?

В ответ я сказал, что наоборот подарю тебе жизнь, полную приключений и путешествий. Ты сказала: "Посмотрим". И вот ты смотришь на эти американские горки уже 25 лет. Наташа, заметь, у нас все сложилось. Я выполнил своё обещание, а ты продолжаешь жить с мечтой и надеешься на её реализацию. Ведь, как известно, жить без мечты - это скучно и не интересно. Так мечтая, ты уже более двадцати лет со мной во всех радостях, невзгодах и путешествиях!

Ну, что тебе рассказать про тебя? Ты - само терпение, спокойствие и выдержка. Спасибо тебе за это. Потому, что выдержать трёх детей, мужа и кота, у каждого из которых свои персональные тараканы, - для этого надо быть если не Superwoman, то Superwife точно! Ты всегда можешь выслушать и поддержать любого из нас. Даже кота. Кота, кстати, поддержать легче всех, ведь даже Даша уже тяжелее его. А если серьёзно, то ты для всех нас, как бухта абсолютной заботы и спокойствия, в которую всегда заходит семейный корабль после штормов и невзгод агрессивного мира.

Так было всегда. С самого начала! И когда мы занимались бизнесом и когда меня занесло в политику. Ты была против последнего, но традиционно поддержала моё решение. Хотя я видел, что тебе этот выбор не по душе. И ты продолжаешь удивлять меня. Своим терпение, своей выдержкой, своим умением создать тепло и уют в любом месте, где это требуется. Ты потрясающая, красивая, мудрая и очень светлая. Спасибо тебе! Ты очень нежная и заботливая мама уже трёх детей, ты верная и надёжная жена, ты гостеприимная хозяйка и рассудительный советчик. А ещё ты друг. Настоящий. Тот, с которым не только делятся горем или печалями, но и тот, который всегда порадуется за твои достижения.

И с тобой таки хорошо путешествовать. Ты на равных со мной садишься за руль, чтобы за 21 день пересечь Америку из Нью-Йорка в Лос-Анжелес. Ты едешь на верблюде через всю пустыню Сахару и встаешь ни свет ни заря, чтобы увидеть, как солнце встает над песками. Ты вечером находишь силы и возможности сесть в машину и ехать из Киева во Львов, потому, что наш друг отмечает там свой день рождения! Ты.... Этот список твоих достоинств можно продолжать бесконечно. И это радует меня! Ты супер-напарник!

Наташа, душа моя, оставайся такой же всегда и пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь. Я не в счет! Потому что я, видимо, твоё наказание за какие-то твои же прегрешения в прошлой жизни. Хотя мне реально интересно, что надо было совершить в прошлой жизни, чтобы тебя наказали мной? Может ты была Нероном и сожгла Рим? Кстати, это произошло в ночь с 18 июля на 19 июля 64 года. А это же на следующие сутки после твоего дня рождения. Я угадал? ))

Хотя я тебе сегодня кое-что пообещаю. Я обещаю, что когда-нибудь я таки исполню твоё желание. Только можно, я срок уточнять не буду? Ты ведь сама всё понимаешь. А тебе пожелаю ещё одного - терпения. Оно тебе необходимо всегда, как жене, как маме, как партнеру по жизни и как любому другому человеку, который родился и живёт в Украине! И пусть всё у тебя будет хорошо! Мы будем стараться. Всё! Я сказал всё, а это значит, что даже кот будет стараться!"

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