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Нардеп Козак исчез. В Раде говорят - не брал ни отпуск, ни больничный

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Нардеп Козак исчез. В Раде говорят - не брал ни отпуск, ни больничный
Медведчук говорил, что Козак лечится в Беларуси. Фото: ОПЗЖ

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене и до сих пор не вручили подозрение, официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

Об этом ответили в аппарате Верховной Рады, сообщает "Бабель"

Ранее соратник Козака, также подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, на суде утверждал, что он находится в Беларуси на лечении.

В парламенте сообщили, что за последние полгода Козак брал отпуск за свой счет на три дня - с 16 по 18 февраля.

Также в ноябре - апреле он пять раз оформлял командировки для работы с избирателями. В частности с 16 по 25 апреля.

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Согласно данным электронной регистрации нардепов Козак в последний раз посещал заседания Верховной Рады аж 16 ноября прошлого года. С тех пор не появлялся в сессионном зале.

Но нардеп все это время получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанным календарным дням. В парламенте говорят, что его отсутствие на пленарных заседаниях учтено.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

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