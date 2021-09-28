Нардеп Гончаренко и пропагандистка Скабеева сцепились в сети

Алексей Гончаренко пришел на сессию ПАСЕ в необычной футболке. Фото: Telegram / Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко и пропагандистка РФ Ольга Скабеева поскандалили в сети. Женщине не понравилась одежда, в которой политик пришел на сессию ПАСЕ.

Гончаренко разместил в своем Telegram-канале фото. На нем позировал в белой футболке с надписью "Less russian gas" (меньше российского газа).

"Путин - убийца, газ - его оружие! Какова наша стратегия борьбы против России на этой сессии ПАСЕ?", - подписал снимок.

Скабеева в своем Telegram отметила, что нардеп "забыл одну букву", должно быть "Bless Russian Gas!" (благослови российский газ).

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Через некоторое время Гончаренко ей ответил: "Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA (Крым) одна буква лишняя. Ведь в вашем случае - это CRIME (преступление). И это тоже ни для кого не секрет".

27 сентября в Страсбурге началась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Общаться будут в очно-дистанционной форме. Будут говорить о ситуации в Афганистане, усилении миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, новом проекте протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Также поступили запросы на дебаты по вопросам - "Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими надеждами: какова роль Совета Европы?", "Политическое преследование Россией коренных народов Крыма", "Решение Европейского суда по правам человека по делу "Картер против России" и действия, предпринятые для убийства лиц на европейской земле".