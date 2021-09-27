Сегодня стартует осенняя сессия ПАСЕ. Будут говорить о Крыме

Осенняя сессия ПАСЕ начинается сегодня. Фото: Reuters

27 сентября в Страсбурге начнется осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Общаться будут в очно-дистанционной форме.

В частности, сегодня решат, на какие темы проведут срочные и текущие дебаты. Среди предложенных есть и вопрос временно оккупированного Крыма, указывают в дневном порядке сессии.

Запросы на срочные дебаты поступили по ситуации в Афганистане, усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, нового проекта протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Также поступили запросы на дебаты по вопросам - "Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими надеждами: какова роль Совета Европы?", "Политическое преследование Россией коренных народов Крыма", "Решение Европейского суда по правам человека по делу "Картер против России" и действия, предпринятые для убийства лиц на европейской земле".

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Сегодня также будут обсуждать гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Осенняя сессия ПАСЕ состоится с 27 по 30 сентября 2021 года. Но российская делегация не поедет из-за прививочных ограничений. Франция не признает российскую вакцину "Спутник V". Поэтому передвижения российских депутатов ограничено. Это и обусловило решение отказаться от поездки в Страсбург. Делегация будет следить за работой дистанционно.