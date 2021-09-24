Франция не пустит делегацию РФ не осеннюю сессию ПАСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 792
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 432
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 630
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3105
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 432
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 405
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 8001
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
5
3
8
6
В храме нашли кувшины с изумрудами
В храме нашли кувшины с изумрудами
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Под водохранилищем обнаружили древний город
Под водохранилищем обнаружили древний город
Показали фигурки, с которыми древние египтяне отправляли на тот свет
Показали фигурки, с которыми древние египтяне отправляли на тот свет
Вулкан на Канарских островах &quot;съел&quot; уже 166 зданий
Вулкан на Канарских островах "съел" уже 166 зданий
Видео
Все видео
На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов
На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов
Караваев впервые дал интервью на украинском
Караваев впервые дал интервью на украинском
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2 Просмотров: 1692
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 720
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2628
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 36
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
пятница, 24 сентября 2021 16:12

Франция не пустит делегацию РФ не осеннюю сессию ПАСЕ

  Комментировать
Франция не пустит делегацию РФ не осеннюю сессию ПАСЕ
Россия входит в так называемую красную зону, поскольку там не используются Covid-вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer. Фото: lickr.com/parliamentaryassembly

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за прививочных ограничений.

Об этом заявил глава делегации РФ в Ассамблее Петр Толстой, пишет "Интерфакс".

Франция не признает российскую вакцину "Спутник V". Поэтому передвижения российских депутатов ограничено. Это и обусловило решение отказаться от поездки в Страсбург.

Но российская делегация будет следить за работой дистанционно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД отреагировало на запрет выступлений Гончаренко в ПАСЕ

Осенняя сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате.

ПАСЕ приняла резолюцию по крымским татарам. Она подтверждает, что не признает оккупацию Крыма и Севастополя Россией. Крым - это Украина. ПАСЕ отмечает серьезное насилие, включая пытки, похищения, запрет мирных митингов и другие нарушения прав человека, которые совершают против крымских татар представители российского режима.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Франция не пустит делегацию РФ не осеннюю сессию ПАСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Впервые за математическими расчетами открыли планету

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 8757
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 6858
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 5733
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 4635
Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в &quot;Челси&quot; - эксперт
Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в "Челси" - эксперт
 Просмотров: 3213
Мир
Показали древние украшения, которые изготовила человек
Показали древние украшения, которые изготовила человек Просмотров: 63
Путинской партии приписали 14 млн лишних голосов – аналитик
Путинской партии приписали 14 млн лишних голосов – аналитик Просмотров: 198
Назвали самые лучшие финансовые центры мира
Назвали самые лучшие финансовые центры мира Просмотров: 126
В Канаде умер последний подозреваемый в преступлениях нацистов - родом из Украины
В Канаде умер последний подозреваемый в преступлениях нацистов - родом из Украины Просмотров: 540
В храме нашли кувшины с изумрудами
В храме нашли кувшины с изумрудами
5
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
2
В Украине могут отменить перенос выходных из-за праздников
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1
Береза о ВСК по Кличко: Это фрик-кабаре
Голосов: 387
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть