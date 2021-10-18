НАПК проверяет заместителя генпрокурора, который гулял на дне рождения Татарова

Алексей Симоненко работает заместителем генерального прокурора с марта прошлого года. Фото: gp.gov.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, который передал дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ в СБУ.

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

НАЗК проверяет конфликт интересов в действиях заместителя генпрокурора.

В начале сентября журналисты зафиксировали, что Симоненко приехал к подозреваемому Татарову на день рождения на служебном автомобиле.

"При этом именно Симоненко забрал дело Татарова у Национального антикоррупционного бюро и передал производство следственному управлению СБУ.

В марте дело должны были передать в суд, однако уже более чем пол года прокуроры ОГП блокируют этот процесс", - заявили активисты.

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В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн. Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский отказался увольнять.