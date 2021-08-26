Напавшему на Порошенко дали гарантии безопасности, поэтому мы идем в суд - адвокат Новиков

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Бездействие полиции по делу о нападении на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко оспаривают в суде. Об этом возле Печерского суда журналистам сообщили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков. Адвокаты отметили, что исполнителя преступления прикрывают, а само преступление пытаются квалифицировать как хулиганство.

"Это позорное нападение на пятого президента Петра Порошенко, которое состоялось на праздник Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов. И заставляет Нацполицию вместо предусмотренного законом состава преступления, а именно 346 статьи УК, предусматривающей ответственность за нападение на политического деятеля, на лидера оппозиции, сделать из этого случая обычное хулиганство. Именно поэтому мы вынуждены оспаривать бездействие Национальной полиции, которая не зарегистрировала в течение суток, как это предусмотрено законом, заявление о преступлении именно по 346 статье УК", - говорит Головань.

"Очевидно, что нападающему была дана гарантия, что он будет нетронут. Когда мы видим, что полиция отказывается, вопреки закону, регистрировать уголовное производство, мы считаем, что это отработка этой гарантии. Это сигнал каждому следующему "титушке", который будет учитывать - соглашаться на такое предложение или нет, что такого рода гарантии в принципе работают", - объясняет Новиков.

"Поэтому приоритетом должно стать то, чтобы сломать эту гарантию. И первый шаг - зафиксировать и сделать прозрачной эту ситуацию. Жалоба на бездействие полиции имеет именно эту цель - зафиксировать, почему действия полиции противоречат закону и почему они не могут в конечном итоге быть в пользу такого рода людям, как этот напавший", - объясняет Новиков.

"Мы опасаемся, что этот человек может просто исчезнуть. Поэтому мы считаем, что регистрация уголовного производства в соответствии с законом по правильной статье обеспечит возможность не только надлежащего расследования, установления организаторов. Но и спасти этого человека, которого втянули в это преступление", - предостерегает адвокат Головань.

Депутат Киевсовета Виктор Кононенко напомнил, что 24 августа подал заявление о преступлении, однако правоохранители его игнорируют.

"Я подавал заявление как участник Марша Патриотов, который был свидетелем нападения на пятого президента Украины. Подавал сообщение о преступлении, предусмотренном статьями 112, 344, 346 Уголовного кодекса Украины, что было правоохранительными органами проигнорировано. Мы хотим объективного расследования. Мы не ставим себе целью посадить этого навшего. Человека просто подставили заказчики, подставила действующая власть", - убежден Кононенко.

Народный депутат Максим Саврасов тоже является заявителем по делу. "Возмущение вызывает место и время события. Когда во время Марша ветеранов, во время минуты памяти на Аллее Небесной Сотни совершается нападение - такие случаи нельзя оставлять. И меня возмущает, что заявление не рассматривают. Поэтому мы будем оспаривать и юридически доведем дело до конца", - резюмирует депутат.