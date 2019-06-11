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вторник, 11 июня 2019 12:58

"Нам сказали меньше разговаривать": показали массовку "регионалов"

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&quot;Нам сказали меньше разговаривать&quot;: показали массовку &quot;регионалов&quot;
Бывший "регионал" Михаил Добкин тоже был на съезде.

Движение "Чесно" опубликовал видео, на котором показана массовка съезда "Оппозиционного блока" (бывшие "регионалы").

- Откуда вы приехали?

- Без комментарий, - говорит мужчина пенсионного возраста.

- Почему?

- Потому. Вам сказано "без комментариев". Чего пристаете. Так, иди отсюда.

- Нам сказали меньше разговаривать, - ответила женщина.

- Иди сюда, говорю, - оттащил ее от журналиста мужчина.

Также не могли сказать, что делают на съезде парни и девушки студенческого возраста.

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На прошлой недели партии "Опозиційний блок", "Партія миру та розвитку", "Наші", "Відродження" и "Довіряй ділам" объединились для похода на парламентские выборы.

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