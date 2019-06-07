"Регионалы" окончательно раскололись. С кем пошел Ахметов

Партии "Опозиційний блок", "Партія миру та розвитку", "Наші", "Відродження" и "Довіряй справам" объединились для похода на парламентские выборы.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Оппоблока" Александр Вилкул (представляющий крыло олигарха Рината Ахметова) в Facebook.

"Оппоблок" объединился с 4-я партиями и пошел на выборы

Вместе с Вилкулом на столичном мосту над Днепром до Труханова острова стояли мэр Харькова Геннадий Кернес, нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, бывший вице-премьер Борис Колесников.

Вилкул заявил о "реальной децентрализации" и "отмене антинародных" реформ".

Лидер группы "Відродження" в Верховной Раде Виталия Хомутынника называют давним бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского.

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6 июня бывшие "регионалы" Юрий Бойко и Сергей Левочкин провели вместе с кумом президента России Виктором Медведчуком съезд партии "Опозиційна платформа - за життя". На нем заявили о походе на выборы в Верховную Раду.