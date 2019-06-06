Кум Путина под советские песни пошел в Раду

"Опозиційна платформа-За життя", которую де-факто возглавляет кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, назвала первую десятку списка на выборах в Верховную Раду.

Об этом шла речь на съезде партии в четверг.

Кум Путина с бывшими "регионалами" идет на выборы.

Список партии возглавили нардепы Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Также в первой десятке: Медведчук, бывший глава Администрации Януковича Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

Бойко назвали "будущим премьером".

На съезде пели советскую песню "Я люблю тебя жизнь".

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8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Виктора Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.