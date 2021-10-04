Надзиратели тюрьмы обращаются к Саакашвили "господин президент" - СМИ

Саакашвили сидит в камере "европейского стандарта". Фото: Reuters

Персонал грузинской тюрьмы хорошо относится к политику Михеилу Саакашвили.

Он находится в тюрьме №12 в городе Рустави, сообщил источник "Комсомольской правде".

Саакашвили поместили в одиночную камеру "европейского стандарта". В ней есть круглосуточное видеонаблюдение, телевизор и мобильный туалет.

У камеры постоянно дежурят наблюдатели. Саакашвили мог бы получать трехразовое питание, но объявил голодовку. Поэтому раз в 3 ч. его проверяет врач.

Персонал учреждения называет политика "господином президентом".

"90 процентов тюремного персонала - его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним", - рассказал источник.

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Он считает, что Саакашвили повезло, ведь он попал в тюрьму не во времена своего правления на посту президента Грузии.

"Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней. Ему повезло, что времена изменились. Он бы нам рассказал, чей он шпион. Повиновался бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо", - сказал источник.

Возвращение на родину Михеила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти, которые состоялись 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.