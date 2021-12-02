"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России

Роман Бессмертный: "Может быть нападение на белорусско-польской границе и втянута Европа". Фото: Facebook

Факт возможного вторжения России на территорию Украины – налицо. Угроза динамично растет. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Может быть, нападение на белорусско-польской границе и втянута Европа. Или на границе с Литвой. Или на линии фронта Донбасса или Крыма. Или на границе Беларусь-Украина Генштаб должен быть готов к нескольким вариантам. Важно готовить и общество, объяснять. Надо привести в порядок места в бомбоубежищах. Подготовить соответствующие информационные сообщения, выпустить рекомендации", – отметил он.

По его словам, сейчас начали проводить совещания с местными властями.

"Их собирают и говорят: должны для обустройства позиций предоставить нам то и то. А они спрашивают: вы пришли нам помогать или потрошить нас? Уже назревает конфликт между местным самоуправлением и центральной властью", – добавил Бессмертный.

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Кремль готовится к серьезным вещам, считает политик.

"В учениях "Запад 2020-2021" задействовала войска юго-западного, западного, ленинградского, северо-западного направлений. Под их командованием всего около 800 тысяч личного состава. В учебе участвовали десантные бригады, работавшие в частности на Донбассе, в Крыму и размещенные сейчас на юго-западном направлении. Переброска по территории России грузов и личного состава продолжалась три месяца. Американцы увидели, что войска закидывали, но не вернули. Такой масштабной передислокации еще не было", – убеждает Бессмертный.

Соединенные Штаты Америки предоставили европейским союзникам разведданные. В частности, карты, на которых видно наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и масштабному вторжению в Украину. Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Атаковать могут Мариуполь и Одессу, при чем Россия готовится задействовать артиллерию, авиаудары и десант.