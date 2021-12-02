 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 54
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 837
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 1512
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
"Мы – не страна рок-н-ролла. Но можем такой стать" – Михаил Кукуюк
Просмотров: 225
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 2691
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 4608
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1125
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 549
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 1026
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 369
Фото
Все фото
4
3
11
4
5
&quot;10 миллионов отдали Трухину&quot; - переписка &quot;слуги народа&quot; о государственном бюджете попала в фотообъектив
"10 миллионов отдали Трухину" - переписка "слуги народа" о государственном бюджете попала в фотообъектив
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
&quot;Идти на договорняк с Путиным – это позор&quot;: оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента
Турчинов призвал создать объединенный штаб для легитимного изменения парламента
&quot;У нас достаточно людей, чтобы зайти&quot;: митингующие оцепили Офис президента
"У нас достаточно людей, чтобы зайти": митингующие оцепили Офис президента
Видео
Все видео
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
"Мы ошиблись, доверившись источнику" - миллионы налички и золотые слитки Кивы оказались фейком
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Арахамия нашел "след" Ахметова в выходе "слуг" из фракции
Арахамия нашел "след" Ахметова в выходе "слуг" из фракции
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 2745
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2241
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2709
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 891
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3960
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2021
Просмотров: 243
Баба з Шарлеруа
Фейсбук нагадує, що три роки тому я був у Бельгії. Місцевий Том провів нас з аеропорту "Завентем" якимись тільки йому знайомими коридорами, й ми ...
пятница, 03 декабря 2021 06:00

"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России

  Комментировать
&quot;Надо привести в порядок бомбоубежища&quot; - Бессмертный о возможной атаке России
Роман Бессмертный: "Может быть нападение на белорусско-польской границе и втянута Европа". Фото: Facebook

Факт возможного вторжения России на территорию Украины – налицо. Угроза динамично растет. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Может быть, нападение на белорусско-польской границе и втянута Европа. Или на границе с Литвой. Или на линии фронта Донбасса или Крыма. Или на границе Беларусь-Украина Генштаб должен быть готов к нескольким вариантам. Важно готовить и общество, объяснять. Надо привести в порядок места в бомбоубежищах. Подготовить соответствующие информационные сообщения, выпустить рекомендации", – отметил он.

По его словам, сейчас начали проводить совещания с местными властями.

"Их собирают и говорят: должны для обустройства позиций предоставить нам то и то. А они спрашивают: вы пришли нам помогать или потрошить нас? Уже назревает конфликт между местным самоуправлением и центральной властью", – добавил Бессмертный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный

Кремль готовится к серьезным вещам, считает политик.

"В учениях "Запад 2020-2021" задействовала войска юго-западного, западного, ленинградского, северо-западного направлений. Под их командованием всего около 800 тысяч личного состава. В учебе участвовали десантные бригады, работавшие в частности на Донбассе, в Крыму и размещенные сейчас на юго-западном направлении. Переброска по территории России грузов и личного состава продолжалась три месяца. Американцы увидели, что войска закидывали, но не вернули. Такой масштабной передислокации еще не было", – убеждает Бессмертный.

Соединенные Штаты Америки предоставили европейским союзникам разведданные. В частности, карты, на которых видно наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и масштабному вторжению в Украину.

Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Атаковать могут Мариуполь и Одессу, при чем Россия готовится задействовать артиллерию, авиаудары и десант.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков
"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков 1 Просмотров: 1620
Разумков поделился планами после возможного увольнения
Разумков поделился планами после возможного увольнения Просмотров: 621
"Подписные листы под наблюдением правоохранителей путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова
"Подписные листы под наблюдением правоохранителей путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова Просмотров: 387
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки 1 Просмотров: 1611
Сейчас вы читаете новость «"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 15499
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные &quot;находки&quot;
Золотые слитки и миллионы наличных денег - в доме Кивы обнаружили интересные "находки"
 1 Просмотров: 12042
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 1 Просмотров: 10782
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Шевченко может закончить тренерскую карьеру
 Просмотров: 10603
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 9837
Политика
Польша потребует от России выполнения Минских соглашений
Польша потребует от России выполнения Минских соглашений Просмотров: 81
36 стран будут помогать мониторить границу Украины с Россией – Кулеба
36 стран будут помогать мониторить границу Украины с Россией – Кулеба Просмотров: 45
Генпрокурор Венедиктова открыла более 200 уголовных дел против окружения Ахметова
Генпрокурор Венедиктова открыла более 200 уголовных дел против окружения Ахметова Просмотров: 261
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия 2 Просмотров: 891
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
2
"Слуги" пришли в Раду в новом дрескоде
2
За 42 мин. "слуги" 61 раз хлопали Зеленскому – самое интересное из выступления
2
Заместитель Кулебы подал в отставку
2
С совершеннолетием украинцы будут получать по $10-20 тыс. - Арахамия
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Голосов: 9534
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть