Национальную полицию возглавил боевой генерал

Автор: mvs.gov.ua Клименко имеет наградную медаль "Защитнику Отечества"

Кабинет минитрив назначил Игоря Клименко на должность председателя Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

Клименко родился в 1972-м в Киеве. В органах внутренних дел служит с 1998-го. Прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии управления МВД в Харьковской области до заместителя председателя Национальной полиции. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово.

В 2014-м принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Координировал процесс реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами.

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24 сентября Сергей Князев заявил об отставке с поста председателя Нацполиции. Ранее польские таможенники задержали на границе бывшую жену Князева Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированных 650 тыс. евро. Виктория и Сергей Князев сейчас разведены, однако до сих пор могут проживать вместе. Как отмечается, на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать доходы, автопарк, квартиры и дома.