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НАБУ зарегистрировало два дела в отношении СБУ и похищения Чауса

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НАБУ зарегистрировало два дела в отношении СБУ и похищения Чауса
Против СБУ зарегистрировали два дела за похищение экс-судьи Чауса. Фото: Светланы Чаус

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало сразу два дела против Службы безопасности за похищение или незаконное удержание человека и превышение служебных полномочий.

Об этом Главкому стало известно из источников в правоохранительных органах.

Соответствующие записи в ЕРДР появились 2 августа 2021. НАБУ считает, что действия СБУ подпадают под статьи 146-1 и 365 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ считают, что задержав 30 июля экс-судью Чауса работники СБУ возбудили решение коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева и часть 1 статьи 210 УПК Украины, согласно которым в случае задержания гражданин Чаус должен был быть передан в ближайший орган досудебного расследования, которым в данном случае является НАБУ.

Не выполнив решение суда и прямую норму УПК службисты, по мнению детективов НАБУ, нарушили статью 365 УК "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". А доставку экс-судьи Чауса в офис СБУ и его многодневное укрытие Службой в Бюро расценивают согласно статье 146-1 Уголовного кодекса "Насильственное исчезновение".

Согласно этой статье "арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства ... с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или место пребывания - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Также к ответственности могут быть привлечены лица, которые отдавали приказ о совершении действий, указанных в части первой настоящей статьи, или непринятие руководителем, которому стало известно о совершении действий, указанных в части первой настоящей статьи, подчиненными меры пресечения и несообщение компетентных органов о преступлении.

Наказание за это преступление может предусматривать лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Сегодня НАБУ раз призвал СБУ не прятать Чауса и намекнуло на преступление.

30 июля стало известно об обнаружении в селе в Винницкой экс-судьи Николая Чауса. После этого полиция задержала екссуддю, но его позже "перехватили" сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении. НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Также детективы НАБУ показали, как гнались за авто Службы безопасности с Чаусом. 1 августа адвокат сообщил, что смог найти Чауса в зданиях и госпитали Службы безопасности Украины.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский уже два раза лично встречался с екссуддею Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом, который был похищен в Молдове в апреле 2021 года. Зато прессекретар главы государства Сергей Никифоров опроверг эту информацию.

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