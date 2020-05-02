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суббота, 02 мая 2020 03:25

НАБУ готово объявить подозрение Коломойскому - Сытник

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НАБУ готово объявить подозрение Коломойскому - Сытник
Сытник рассказал о подозрении Коломойскому. Фото: Украинская правда

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство вскоре может объявить подозрение олигарху Игорю Коломойскому по делу ПриватБанка.

"Мы движемся к тому, чтобы начать объявления подозрения", - сказал Сытник, отвечая на вопрос, будет объявлено подозрение Коломойскому, сообщает "24 канал".

Директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.

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Согласно закону о НАБУ, Рада может уволить директора этого ведомства при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов.

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Дата
02
мая

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