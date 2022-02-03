На все про все три месяца: министр обратился к олигархам с напоминанием

Денис Малюска ранее заявил, что признаки "очевидного олигарха", определенные законом о деолигархизации, имеет, в частности, Игорь Коломойский. Фото: "Новое время"

В украинцев, имеющих все признаки олигарха, есть еще более трех месяцев, чтобы по собственной инициативе избавиться от хотя бы одного из них.

Об этом напомнил министр юстиции Денис Малюська, сообщила пресс-служба Минюста.

"Ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - отметил чиновник.

Примерно в конце мая СНБО сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами, сообщил Минюст.

В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь значительные активы, монополию на отдельном рынке товаров, будет участвовать в политической жизни и будет контролировать медиа.

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Проверить, есть ли человек олигархом, может "любое заинтересованное лицо", ведь критерии определения "очень просты", а данные все открыты, заявил Малюська.

"Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях.

Также можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы - абсолютно все онлайн", - сообщил глава Минюста.

По его словам, структуру собственности компании можно легко проверить через Единый государственный реестр.

Что касается собственности медиа, то они обязаны публично раскрывать структуру собственности – кто их владельцы и конечные бенефициары.

В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. О том, что олигархов внесут в реестр уже весной, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.