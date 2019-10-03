На руководство НАЗК ждет увольнение - депутат

Новый конкурс в Назка будет "жестким", указала Янченко. ФОТО: Facebook-страница Галины Янченко

Руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции уволят, как только закон о перезапуске НАПК подпишет президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии медиа "Гордон" заявила одна из заместителей председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Роспуск агентства депутат назвала шагом на единоличное, а не коллегиальное управление органом.

"Коллегиальное управление ухудшало эффективность и оперативность принятия решений. В некоторых вопросах они эту коллегиальность просто доводили до абсурда. Например, на заседаниях руководства голосовали за то, как им отвечать на поступающие письма. То есть это была, по сути, говорильня. Часть членов НАПК ни была профессионалами и, соответственно, их работа не была эффективной. В частности, они блокировали внедрение в НАПК современных технологий - работали по-старому".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАПК сливали персональные данные

Новый конкурс в НАПК будет "жестким", новое руководство может заработать за 2 месяца после увольнения действующего, указала Янченко.

Также принятый закон должен предоставить НАПК доступ ко всем реестрам, упростить принятие решений внутри агентства.

2 октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, обязывает руководство Офиса президента подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий. "За" проголосовали 237 народных депутатов. Руководить деятельностью НАПК вместо 5 членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. Право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов. Ранее было 2%.