На Россию надо больше давить санкциями - Зеленский

Ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе в полной мере лежит на РФ, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Европейский Союз должен расширить санкции против Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС.

"Вчера разговаривал с федеральным канцлером Германии и президентом Франции. Одной из ключевых тем была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашего государства.

Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая несомненно является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - сказал Зеленский.

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"Мы благодарны за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении России, но потребность в укреплении санкционного давления назрела давно.

В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму Российской Федерации в оккупированном Крыму и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе", - заявил глава государства.

"Без внимания не должны остаться и системные нарушения прав человека во временного оккупированном Крыму", - сказал Зеленский.

11 октября Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки". Потом Меркель и Макрон провели разговор с Путиным. Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.