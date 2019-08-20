На кресло в АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского

В этом же вузе работает отец самого президента - Александр Зеленский. ФОТО: "РБК-Украина"

Доцент кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института Ирина Копайгора будет претендовать на должность государственной уполномоченной в Антимонопольном комитете. Она дочь Ивана Копайгоры, который в этом же вузе преподавал Владимиру Зеленскому теорию государства и права.

О планах занять пост свидетельствует декларация Копайгоры с указанием должности, "на которую претендует кандидатка", пишут "Наши гроши".

Отец кандидата высоко оценивал качества Зеленского и его достижения: "Владимир не единожды не просил советов и никогда не пропускал пары, хотя играл в спектаклях и выступал в театре". В этом же вузе работает отец самого президента - Александр Зеленский.

По совместительству Ирина Копайгоры получает зарплату в Межрегиональной академии управления персоналом.

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В начале июля Зеленский уволил первою заместительницу председателя АМКУ Марию Нижник, госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Как отмечают "Наши гроши", их уволили без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.