На дорогах станет больше полицейских

Продлится комплекс мероприятий под названием "Безопасные автомобильные дороги" Фото: @UA.National.Police

Национальная полиция увеличит количество патрульных экипажей на наиболее аварийных участках дорог. Об этом в среду сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Начинают комплексные профилактические меры безопасности дорожного движения, сообщили в Нацполиции.

"Хочу подчеркнуть активизацию работы в направлении контроля за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Кроме того, нужно усилить контроль за соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина людей, в том числе соблюдение ими противоэпидемических мероприятий", - сказал Фацевич.

Граждане массово едут на отдых. Поэтому на наиболее аварийно опасных участках дорог, в частности государственного значения, увеличат количество экипажей патрульной полиции.

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В ведомстве заявили, что правоохранители будут выявлять и документировать нарушения в сфере пассажирских перевозок, правил проезда транспортных средств, чьи габаритные или весовые параметры превышают нормативные.

В течение месяца продлится комплекс мероприятий под названием "Безопасные автомобильные дороги".

На прошлой неделе Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. Парламент уволил с этой должности Арсена Авакова. Предварительно он написал заявление об отставке. Аваков более семи лет руководил МВД.