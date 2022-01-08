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На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин

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На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Должность руководителя САП важнее директора НАБУ, говорит Виталий Шабунин. Фото: @dyvovyzhni

Офис президента боится утверждения независимого руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Контролируемая Банковой часть комиссии отказывается утвердить понятного, ранее определенного победителя. На двух последних заседаниях пятеро членов комиссии просто не подняли руки при утверждении уже объявленных результатов", - отметил эксперт.

По словам Шабунина, ОП делает все, чтобы сорвать конкурс.

"Этот непонятный, алогичный страх перед профессионалами в правоохранительной системе заставляет их делать ужасные вещи, в том числе подрывая доверие ключевого союзника по безопасности.

Конкурс длится 16 месяцев. Для сравнения, контролируемого Банковой директора Бюро экономической безопасности выбрали через три недели", - сказал председатель ЦПК.

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Сейчас обязанности руководителя САП исполняет генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отметил Шабунин.

"Та прокурор, которая помогла спасти от ответственности Татарова (заместитель руководителя ОП Олег Татаров. Президент Владимир Зеленский назначил его в августе 2020 года. Татарова подозревают в причастности к предоставлению взятки за фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Мыкытася. Тот является фигурантом расследования злоупотребления и хищения средств при строительстве жилья для Национальной гвардии. Татаров был адвокатом экс-замглавы Администрации президента Януковича Портнова. Бывший разведчик из ГУР Роман Червинский назвал Татарова "кротом", который боится ссориться с Россией. - Gazeta.ua). Когда Офис генпрокурора передал дело от НАБУ в СБУ, где это дело сгнивает", - сказал активист.

"В уголовном процессе ключевая роль прокурора, а не детектива. Должность руководителя САП важнее, чем директора НАБУ. Если бы САПом на момент дела Татарова руководило независимое лицо, а не Венедиктова, то дело было бы в суде.

Разрешения на все более или менее значимые следственные или процессуальные действия дает в первую очередь прокурор. Нельзя пойти на обыск, выемку документов без его санкций. Дело "Роттердам+" прокурор закрывал четыре раза. При том, что в прокурорской группе есть люди, готовые пойти с этим делом в суд", - объяснил Шабунин.

Комиссия соберется после новогодних праздников, прогнозирует эксперт.

В декабре прошлого года комиссия по избранию руководителя САП не проголосовала за проект решения, которым предлагали утвердить на эту должность кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко.

Коррумпированные силы блокируют работу комиссии, заявило посольство США в Украине.

В августе 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства.

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