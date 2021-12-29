Избрание руководителя САП: США заявили о коррупции

США обратились к Украине, чтобы комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернулась к работе и сделала выбор.

Заявление американское посольство опубликовало в среду.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - сказано в тексте.

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24 декабря комиссия по избранию руководителя САП не проголосовала за проект решения, которым предлагали утвердить на эту должность кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко.

В начале декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году.

Конкурс начался в январе. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.