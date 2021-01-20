Мыкытась рассказал о связях Татарова в МВД и личные мотивы

Олег Татаров возле Высшего антикоррупционного суда, 24 декабря 2020. Фото: Hromadske.ua

Подозреваемый в причастности к завладению имущества Нацгвардии бывший народный депутат Максим Мыкытась дал показания о коррупционных связях действующего заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по личным мотивам. Об этом Мыкытась заявил сайту "Українська правда".

"Когда он был уволен из МВД, он попросился ко мне на работу. Я его принял. У нас на работе он существенно улучшил свое материальное положение. Стал богатым человеком.

Затем Татаров сопровождал оформление меморандумов и юридических документов, согласно которым Федотенков (Дмитрий Федотенков, новый владелец Укрбуд. - Gazeta.ua) получил все. А Укрбуд и я - ничего.

Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист как Татаров этого не предполагал", - рассказал экс-нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татаров поехал на работу в ОП, несмотря на "отстранения от должности"

Также Мыкытась рассказал, что Татаров во времена работы в МВД помог вернуть изъятые во время обысков средства компании "Укрбуд Девелопмент".

"Да, тогда помогло. На определенных условиях вопрос возврата полученных средств Укрбуда была решен.

Татаров тогда был влиятельным среди следователей МВД из-за его близости к руководству МВД. Связи остались и после увольнения. Но уже в другом статусе.

Например, через кума, коллегу и земляка Максима Цуцкиридзе, который остался на руководящих должностях в ГСУ НПУ, а год назад стал руководителем Главного следственного управления Национальной полиции Украины, которому подчинены все следственные страны. Думаю, именно из-за него Татаров решал самые сложные вопросы, поскольку в системе это был его близкий человек.

Связи тянутся с Новоукраинки (город в Кировоградской области. - Gazeta.ua), где они вместе родились и выросли. Их совместный путь продолжился в системе центрального следственного органа полиции государства. Это голова и руки. Вопрос в том, для добрых ли дел?" - сказал бывший нардеп.

28 декабря суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. 18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.