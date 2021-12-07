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вторник, 07 декабря 2021 13:24

Мы никогда не сдадимся: Порошенко напомнил слова Черчилля и предостерег Путина от нападения на Украину

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Путин хочет запугать украинцев и весь мир, стягивая войска к границам Украины, но украинцы знают, как давать отпор агрессору. Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга.

"Чего хочет Путин? Путин хочет, чтобы украинцы были испуганы, чтобы страх парализовал волю украинцев к сопротивлению. Путин хочет напугать весь мир, чтобы мир забыл об Украине. У меня огромный призыв, в первую очередь, к украинскому народу – давайте не дарить Путину подарки. Мы не боимся ни Путина, ни российской агрессии. Мы знаем, как давать отпор", – сказал он.

По мнению пятого президента, и в Москве, и в западных столицах должны быть уверены, что позиция украинцев совпадает с цитатой премьер-министра Великобритании времен войны Уинстона Черчилля: "Мы будем биться на побережьях, мы будем биться в портах, мы будем биться на полях, мы будем биться на улицах, мы будем биться на холмах, но запомните – мы никогда не сдадимся".

Петр Порошенко отметил, что сейчас эта позиция очень актуальна и для Украины, и для украинского народа. "Мы не боимся Путина, мы не испуганы. И мы уверены в нашей победе, потому что с нами правда и с нами Бог", – добавил лидер партии "Европейская Солидарность".

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