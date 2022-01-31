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понедельник, 31 января 2022 12:41

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Мы будем двигаться другим способом" - Резников о мобилизации

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&quot;Мы будем двигаться другим способом&quot; - Резников о мобилизации
Силы терробороны являются родом войск, напомнил Резников. Фото: Министерство обороны

Потребности в мобилизации населения сейчас нет.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью LB.ua.

"Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет.

Мы будем двигаться другим способом: будем работать с формированием Сил территориальной обороны", - объяснил.

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Будут полевые учения, сказал.

"Первое начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", - рассказал.

Силы терробороны являются родом войск, напомнил министр. Наряду с – Сухопутными войсками, Военно-морскими силами, Воздушными войсками, которые имеют в себе Противовоздушную оборону, Силами специальных операций, Десантно-штурмовыми войсками, медицинскими силами и силами логистики.

27 января Верховная Рада разрешила добровольческим формированиям территориальных громад использовать, кроме охотничьего, табельное стрелковое оружие.

Перед этим правительство утвердило порядок применения отрядами терробороны охотничьего оружия.

В начале года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.

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Дата
31
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