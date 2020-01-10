Муж погибшей украинки заявил, что его не пригласили на встречу с Зеленским

Муж погибшей в авиакатастрофе украинского самолета в Иране Елены Малаховой заявил, что его не пригласили на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал под постом Зеленского о встрече с близкими погибших.

"Это пропуск моей жены Лены, найденный на месте катастрофы, которая вчера унесла жизнь мамы двух мальчиков 8 и 9 лет, к сожалению, по непонятным мне причинам я не был приглашен на данную встречу, мои контакты есть в МАУ, МЧС и посольстве Украины в Иране , ещё раз их написал в личные сообщения, пожалуйста, хотелось бы узнать конкретику ", – написал он.

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На своей персональной странице человек разместил фото Елены Малаховой со словами: "Помолитесь, не хотел публичности, но думаю, что надо помолиться за мою Лену и всех погибших".

Gazeta.ua пыталась подтвердить или опровергнуть информацию у пресс-секретаря президента Юлии Мендель, но на момент выхода новости этого сделать не удалось.

8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран – Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Большинство из пассажиров – граждане Ирана, Канады и Швеции. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает 4 версии аварии, в том числе попадание ракеты "Тор". По данным американского телеканала CNN, в украинский самолет могли попасть две иранские ракеты российского производства "Тор" класса "земля-воздух". О сбивании ракетой также заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В нее входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.