Назвали главные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них и ракета "Тор"

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото - isna.ir

Рассматривают 4 основных версии катастрофы самолета МАУ утром 8 января под Тегераном в Иране.

В том числе и поражения самолета зенитной ракетой ЗРК "Тор", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК" Тор ", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновения с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - сказал Данилов, передает "Цензор".

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Сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского ИКАО - международной организации гражданской авиации. Также секретарь СНБО добавил, что в состав комиссии входят специалисты, которые также участвуют в международном расследовании по сбивания МН-17. Комиссия пока согласовывает вопрос выезда на место катастрофы самолета МАУ.

"Будут проведены поиски поиска обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в Интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - добавил Данилов.

С Ираном ведутся дипломатические переговоры. Украинская сторона надеется на сотрудничество и участие в расшифровке черных ящиков самолета МАУ. Данные, которые можно опубликовать, обещают обнародовать для информирования украинского общества и СМИ.

В поисково-спасательную группу украинских специалистов, которые отправились в Тегеран, входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.