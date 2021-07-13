"Мусора убивали, насиловали и пытали" - сети обсуждают отставку Авакова

Арсен Аваков два года в должности министра при президенте Зеленском. Перед этим - пять лет при Порошенко. Фото: МВС

Во вторник министр Арсен Аваков заявил, что уходит с поста министра внутренних дел. Сайт МВД опубликовал его заявление.

Аваков руководит МВД восьмой год. Его назначили министром в правительстве премьера Арсения Яценюка в феврале 2014 года. С тех пор менялись правительства, но он оставался в должности.

Президент Владимир Зеленский предложил на руководителя МВД нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Отставку обсуждают пользователи Facebook.

Михаил Басараб, политолог

"Добровольная отставка Авакова. Основной вопрос сейчас не почему, а что будет дальше.

Те, кто разбирается в тонкостях политической конструкции, точно понимают, что произошла не отставка, а нечто гораздо большее. И последствия должны быть гораздо интереснее, чем причины сегодняшнего события"

Виктор Таран, политолог

Сатирик Богдан Процишин опубликовал картинку.

Алексей Голобуцкий, политтехнолог

"Это Зекоманда так захотела поставить собственного министра МВД, потому что действительно намечаются досрочные парламентские выборы?"

"Арсен Аваков наконец подал в отставку. 7 лет он возглавлял МВД. За это время мусора убивали, насиловали и пытали. Произвол правоохранительных органов никуда не девается, но это первый и важный шаг на пути к реальной реформе", - пишет группа "Автомайдан".

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Богдан Буткевич, журналист

"Аваков наломал Зеленскому всю игру. И сыграл на опережение. Зеленский явно собирался 20 июля на годовщину убийства Шеремета красиво подать его на увольнение - и сбросить с себя ответственность за жесть с Антоненко-Кузьминки окончательно.

Плюс сделать типа подачку гражданскому обществу и продемонстрировать очистку власти.

И радоваться такой отставке не приходится - он показывает, что идет сам и тогда, когда он сам хочет. А главное - он явно собирается на патриотический фланг, в оппозицию к Зеленскому.

У Зеленского появился еще один мощный противник. С кучей денег, компроматом, скрытыми влияниями на СМИ и замечательными отношениями со всеми олигархами. И спикером Разумковым"

А журналист Кристина Бердинских опубликовала фото, как Зеленский идет с руководителем ОП Ермаком с заседания фракции "слуг".

Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым"

Журналист Михаил Ткач иронизирует

Роман Синицын, волонтер

"На фото в красивый костюме вы видите аналитика Украинского института будущего Дениса Монастырского, соучредителем и идейным вдохновителем создания этого Института является действующий заместитель министра внутренних дел - Антон Геращенко.

А еще мужчина в костюме был помощником нардепа Геращенко в прошлом созыве.

Как автор мема "Аваков-черт" и человек, который с единомышленниками организовал и провел не один десяток акций прямого действия против Авакова и его коррумпированных и продажных мсров, которые сливали дела, убивали детей, сажали стрелочников, сливали реформу - невероятно рад, что он похоже таки все"

Юрий Николов, редактор издания "Наші гроші"

"Я долго думал про отставку Авакова и понял, кто подлинный бенефициар этого всего. Он на фото. Это сумчанин Антон Швачко.

В результате многоходовочки именно Антон в парламенте займёт место Дениса Монастырского, который уйдёт в МВД вместо Авакова. Он следующий в списке СН на втягивание в Раду под номером 139.

Я б сказал, Антон - эталонный слуга Зеленского. На момент выборов - безработный. Сейчас - какой-то аппаратчик в сумской облячейке СН. Его не то что Гугл - его местные журналисты не знают. И вжух! Ноунейм вытеснил с Печерских холмов глыбищу Авакова.

Лифты, которые мы заслужили"

В мае на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова. В прошлом году под Верховной Радой состоялся митинг за отставку Авакова. Его участники заявляли, что реформа МВД провалена.