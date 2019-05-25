Мосийчук покидает Ляшко, но к Зеленскому не пойдет

Народный депутат Игорь Мосийчук объявил о своем решении покинуть фракцию Радикальной партии Олега Ляшко.
"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - написал нардеп в "Фейсбуке".
Планирует заниматься общественной работой и журналистикой.
"Ни с кем не прощаюсь, и не собираюсь на отдых. Сейчас Украина как никогда нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее. Как же это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь, относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - сообщу общественность и СМИ".
Впоследствии уточнил, что в партию "Слуга народа" не пойдет.
"В партию власти "Слуга народа" не пойду, и не собирался! Хотя и имею в этой либертарианской среде хороших знакомых, но считаю их идеологию враждебной для Украины и украинского"
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На внеочередных выборах в 2014 году Игорь Мосийчук баллотировался в Верховную Раду от "Радикальной партии Олега Ляшко".
В 2015 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин обвинил Мосийчука в вымогательстве взяток. Продемонстрировал в сессионном зале Верховной Рады, по его словам, соответствующие видеодоказательства. После этого депутаты проголосовали за снятие с Мосийчука депутатской неприкосновенности.
Впоследствии суд в Киеве постановил арестовать депутата. В следующем году Верховный суд Украины признал снятия иммунитета с депутата незаконным. А Генпрокуратура отозвала ходатайство о его аресте. В 2017-м новый генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура проверяет новые факты по делу Мосийчука.
В октябре 2017 года на него было совершено покушение.
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