Мосийчук покидает Ляшко, но к Зеленскому не пойдет

Игорь Мосийчук покидает партию Ляшко из-за идеологических разногласий. Фото: Информатор

Народный депутат Игорь Мосийчук объявил о своем решении покинуть фракцию Радикальной партии Олега Ляшко.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - написал нардеп в "Фейсбуке".

Планирует заниматься общественной работой и журналистикой.

"Ни с кем не прощаюсь, и не собираюсь на отдых. Сейчас Украина как никогда нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее. Как же это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь, относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - сообщу общественность и СМИ".

Впоследствии уточнил, что в партию "Слуга народа" не пойдет.

"В партию власти "Слуга народа" не пойду, и не собирался! Хотя и имею в этой либертарианской среде хороших знакомых, но считаю их идеологию враждебной для Украины и украинского"

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На внеочередных выборах в 2014 году Игорь Мосийчук баллотировался в Верховную Раду от "Радикальной партии Олега Ляшко".

В 2015 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин обвинил Мосийчука в вымогательстве взяток. Продемонстрировал в сессионном зале Верховной Рады, по его словам, соответствующие видеодоказательства. После этого депутаты проголосовали за снятие с Мосийчука депутатской неприкосновенности.

Впоследствии суд в Киеве постановил арестовать депутата. В следующем году Верховный суд Украины признал снятия иммунитета с депутата незаконным. А Генпрокуратура отозвала ходатайство о его аресте. В 2017-м новый генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура проверяет новые факты по делу Мосийчука.

В октябре 2017 года на него было совершено покушение.