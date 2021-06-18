Моргенштерна защищает сын члена Высшего совета правосудия

Татьяна Розваляева является членом Высшего совета правосудия с февраля прошлого года. Фото: hcj.gov.ua

Российского рэпера Алишера Валеева, известного под сценическим именем Моргенштерн, защищает в суде против СБУ сын члена Высшего совета правосудия Татьяны Розваляевой. Об этом сообщил в Facebook юрист Михаил Жернаков.

Представителем россиянина в Окружном административном суде города Киева является адвокат Дмитрий Розваляев.

"Российского рэпера Моргеншетрна представляет в ОАСК... сын члена ВРП Розваляевой.

Да-да, нельзя отождествлять адвоката с клиентом, дети за родителей не отвечают, это все... Просто так сложилось", - написал Жернаков.

Татьяна Розваляева в должности члена ВРП с февраля прошлого года. С 1991 года была на судейских должностях. В частности судьей Высшего административного суда.

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Российский рэпер Алишер Валеев подал в ОАСК иск против СБУ, оспаривая включение его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. "Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - заявили в СБУ.