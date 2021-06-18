Моргенштерна защищает сын члена Высшего совета правосудия

Российского рэпера Алишера Валеева, известного под сценическим именем Моргенштерн, защищает в суде против СБУ сын члена Высшего совета правосудия Татьяны Розваляевой. Об этом сообщил в Facebook юрист Михаил Жернаков.
Представителем россиянина в Окружном административном суде города Киева является адвокат Дмитрий Розваляев.
"Российского рэпера Моргеншетрна представляет в ОАСК... сын члена ВРП Розваляевой.
Да-да, нельзя отождествлять адвоката с клиентом, дети за родителей не отвечают, это все... Просто так сложилось", - написал Жернаков.
Татьяна Розваляева в должности члена ВРП с февраля прошлого года. С 1991 года была на судейских должностях. В частности судьей Высшего административного суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Российский рэпер Алишер Валеев подал в ОАСК иск против СБУ, оспаривая включение его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - заявили в СБУ.
Комментарии