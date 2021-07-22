Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем

Денис Монастырский руководит МВД с прошлой недели. Фото: Николай Анацкий, mvs.gov.ua

Дело в отношении судьи Деснянского районного суда города Киева Светланы Колегаевой, которая пьяной на Audi врезалась в дерево в столице, не "замнут". Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Вчера "Audi" судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения.

Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять".

Я ответственно заявляю, что "скомканным" в этом деле останется только "Audi" после столкновения со столбом", - написал министр в Facebook.

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Монастырский заявил, что для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель.

"Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед законом равны все", - заявил руководитель МВД.