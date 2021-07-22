Киевская судья после "пьяной" аварии не вышла на работу

Судья Светлана Колегаева ушла на больничный после аварии. Фото: скриншот с видео

Судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева позвонила сегодня на работу и сообщила, что идет на больничный.

От обязанностей ее пока не отстранили, пишет ТСН.

От прохождения теста на употребление алкоголя на месте женщина отказалась. Однако поехала в больницу на освидетельствование.

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Женщину проверяли на Драгера дважды и оба раза показало превышение нормы алкоголя до шести раз. Была значительная погрешность, поэтому судья требовала более тщательной проверки, утверждают источники в правоохранительных органах.

Официальных данных о результатах нет.

Светлана Колегаева, 1978 года рождения, попала в ДТП вечером 21 августа. Женщина за рулем Audi была навеселе. Она вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и не упала в реку. Один из очевидцев рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч. На месте собралось большое количество местных жителей, возникали драки. Прибыли четыре машины патрульной полиции. Дело якобы пытаются "замять".