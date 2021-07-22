"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой

Судья Светлана Колегаева уже попадалась пьяной. Фото: facebook.com/zupynylosia

Судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева не впервые попадается в нетрезвом состоянии. В сети появилось видео с ДТП, в котором якобы фигурировала женщина.

Его распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

Авторы поста утверждают, что прошлое ДТП произошло на ул. Московской в Киеве.

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"Держите еще видос с этой же бухой судьей, которая несколько дней назад дверцей повредила другое авто и пыталась бежать. Судя по всему, эта "всадница правосудия" не просыхает", - говорится в описании видео.

На видео участник ДТП сообщил, что перед ним судья, а также показал марку и номер автомобиля. Женщина, внешнее похожа на Колегаеву, сидела на переднем сиденье и прикрывала лицо руками. За рулем был неизвестный мужчина.

Светлана Колегаева, 1978 года рождения, попала в ДТП вечером 21 августа. Женщина за рулем Audi была навеселе. Она вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и не упала в реку. Один из очевидцев рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч. На месте собралось большое количество местных жителей, возникали драки. Прибыли четыре машины патрульной полиции. Дело якобы пытаются "замять".