В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей

В Киеве на ул. Приречная, 27 пьяная судья попала в ДТП.Авария произошла 21 июля.

Об этом информирует сообщество "Останови Лося" в Facebook.

Фото: facebook.com/zupynylosia

"Вылетела на тротуар, чуть не сбила людей и почти приземлилась в воду. От приводнения ее спас столб, о который она успешно расх*рачила свою Audi", - говорится в сообщении.

Утверждают, что за рулем была судья Деснянского районного суда Колегаева Светлана Викторовна, 1978 года рождения.

Дело уже пытаются "замять". На месте собралось большое количество местных жителей, возникали драки. Прибыли четыре машины патрульной полиции.

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В результате ДТП Audi потерял колесо. От водительницы сильно несло алкоголем, а ее внимание было рассеяно. Один из очевидцев рассказал, что скорость автомобиля была более 100 км/ч, отметили в Telegram "Жизнь Оболонского района".

"На невероятной скорости врезалась прямо в дерево, к тому же авто развернуло, оно потеряло колесо, а также снесло столб освещения", - сказал мужчина.

Женщину задержала полиция.

Бывшая глава СЭС Шевченковского района Ирина Козлова переехала на автомобиле Nissan Juke жительницу Киева, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло в Киеве на пересечении ул. Саксаганского и Антоновича.