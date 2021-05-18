Бывшая чиновница влетела в девушку на переходе

 
Ексклюзивы
1/5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 810
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 414
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 108
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 504
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 1026
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1566
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5229
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 909
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
3
3
11
3
Два грузовика раздавили легковушку
Два грузовика раздавили легковушку
Квартирант зарезал владельца жилья и продолжал жить с трупом
Квартирант зарезал владельца жилья и продолжал жить с трупом
Написал записку и прыгнул с моста: полиция нашла пропавшего подростка
Написал записку и прыгнул с моста: полиция нашла пропавшего подростка
Дети через форточку умоляли дать поесть
Дети через форточку умоляли дать поесть
Подозреваемому в убийстве Пекельному смягчили меру пресечения
Подозреваемому в убийстве Пекельному смягчили меру пресечения
Видео
Все видео
В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода
В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода
Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент
Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Повисала на коляске: показали, как женщина под кайфом гуляла с младенцем
Повисала на коляске: показали, как женщина под кайфом гуляла с младенцем
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 90
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 171
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 504
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 981
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 873
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 270
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 00:25

Бывшая чиновница влетела в девушку на переходе

  Комментировать
Бывшая чиновница влетела в девушку на переходе
Девушка чудом выжила после наезда на преходить. Фото: Фейсбук

Бывшая глава СЭС Шевченковского района Ирина Козлова переехала на автомобиле Nissan Juke жительницу Киева Наталию Дикую, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Женщина чудом осталась жива.

ДТП произошло в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича, 1 мая.

"Благодаря чуду и своей комплекции, я осталась жива, а не раздавлена под колесами машины. От удара и наезда у меня было выбито пять центральных зубов, разорвало десну, я получила сильное сотрясение мозга, грыжу в позвоночнике, рассечение головы, многочисленные ушибы, раны, гематомы всего тела, страшные головные боли и абсолютно невероятное психологическое потрясение", - написала пострадавшая в Фейсбук.

Ей уже провели первую операцию и расписали план лечения зубов с ориентировочной суммой в 400 тысяч гривень.

По словам Дикой, виновницей ДТП оказалась бывшая глава СЭС Шевченковского района Ирина Козлова, которая связалась с ней только на 16-й день с момента аварии. При этом не предоставила ей никакой финансовой помощи, так как "сумма финансовой компенсации для нее не подъемная и пусть ее определяет суд".

"Моей несостоявшейся убийцей оказалась Козлова Ирина Антониновна, 1947 года рождения. Ирина Антониновна 12 лет занимала должность главного санитарного врача города Киева, а последние годы возглавляла СЭС Киева, а теперь Шевченковского района. Женщина весьма известная и, допускаю, влиятельная", - отметила Наталия.

По словам девушки, Ирина Козлова владеет 4‑комнатной квартирой в новом доме в центре Киева. Кроме того, женщина владеет паркоместом и несколькими земельными участками в столице на улице Лазурной. При этом стоимость каждого участка составляет около 100 тысяч долларов. Внуку и дочке также принадлежат земельные участки и недвижность в столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Porsche Cayenne снес людей на переходе и протаранил два авто

Также Наталия рассказала, что виновница ДТП и ее родственники уже несколько дней не выходят на связь. Наталия думает, что они пытаются "замять" дело в Голосеевском РУВД и хотят "опустить" его до административного правонарушения.

10 мая в Киеве на Минском массиве женщина за рулем ЗАЗ сбил парня, врезалась в бетонное ограждение и МАФ, так как растерялась.

Авария произошла на ул. Полярной. Парень чудом не пострадал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшая чиновница влетела в девушку на переходе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 14346
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8415
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 6993
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 5553
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4653
Происшествия
С разбитым лицом вырвался из здания полиции. Патрульного избил его начальник
С разбитым лицом вырвался из здания полиции. Патрульного избил его начальник Просмотров: 279
Два грузовика раздавили легковушку
Два грузовика раздавили легковушку
6
 Просмотров: 621
Гибель украинских студентов в Турции: новые подробности
Гибель украинских студентов в Турции: новые подробности Просмотров: 1539
В Турции исчезла туристка из Одессы. Родные подозревают похищение
В Турции исчезла туристка из Одессы. Родные подозревают похищение Просмотров: 693
Мужчина разнес себе голову после ссоры с женой
Мужчина разнес себе голову после ссоры с женой Просмотров: 540
Больше всего комментируют
25
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
7
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
Голосов: 1006
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть