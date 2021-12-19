"Многие уже не в Украине, в аэропортах очереди" - первый вице-спикер о депутатах

Следующее заседание парламента запланированное на 25 января. Фото: Getty Images

Перед новогодними праздниками многие народные депутаты уже выехали из Украины.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко журналистам в воскресенье, 19 декабря, сообщает Gazeta.ua

Корниенко спросили о заявлении фракции ОПЗЖ о сложении мандатов и перевыборах парламента.

"Технологически я не вижу, как таким путем сделать Раду недееспособной. Даже если они это сделают, все равно это не является основанием для роспуска.

Основанием для роспуска является несуществование коалиции или Верховная Рада не собирается. И даже если будут эти основания – это право президента , а не его обязанность", – сказал.

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По словам Корниенко, сейчас начинается "политический анабиоз".

"На выходе в каникулы, входе в длительный политический анабиоз, когда люди будут больше заняты кто чем. Кто оливье, кто – церковными делами, кто своими личными. Многие люди уже не в Украине отдыхают. О чем свидетельствуют очереди в аэропортах.

Политические силы хотели на высокой ноте зайти в тихий сезон. ОПЗЖ смогли запомниться избирателям, фракция "Голос", – заявил.

Корниенко добавил, что есть действующая коалиция. "В ней 240 с лишним депутатов", - сказал.

17 декабря народные депутаты провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в этом году. Также собирался на внеочередное. Следующее заседание парламента запланировано на 25 января. Следующие пять недель депутаты должны работать в комитетах и с избирателями.