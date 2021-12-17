ОПЗЖ пригрозили роспуском Рады - "слуги" отреагировали

Бойко заявил, что ОПЗЖ могут сложить мандаты. Фото: iportal.rada.gov.ua

Сложение рядом народных депутатов полномочий не приведет к роспуску Верховной Рады и досрочным выборам.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат от "Слуга народа" Ольга Совгыря.

"Сложение 150 народными депутатами мандатов само по себе не может являться основанием для досрочных выборов, если это не приведет к расформированию коалиции депутатских фракций (с последующей невозможностью ее образования в определенные сроки) или к тому, что в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не будут начинаться", – написала в Telegram.

При временной неполномочности ВР будет возможность замещения депутатов, полномочия которых досрочно прекратились, другими депутатами в избирательном списке кандидатов, добавила.

Также Совгыря сообщила, что решение о досрочном прекращении полномочий парламента принимает президент.

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В пятницу, 17 декабря, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил с трибуны парламента, что 44 нардепа фракции готовы сложить мандаты.

"Наша фракция готова сдать мандаты, выйти из парламента, для того чтобы у нас не было 300 депутатов и народ Украины избрал новый парламент", - заявил.

Тем временем спикер Руслан Стефанчук заявил, что нынешний состав парламента доработает до конца своей каденции.

"Я лично прогнозирую, что эта Верховная Рада должна доработать то время, которое ей отведено народом Украины, и выполнить те обещания, которые она дала", - сказал.

Сейчас в Верховной Раде работают 423 нардепа из 450 (конституционный состав).

Сегодня народные депутаты провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в этом году. Также собирался на внеочередное. Следующее заседание парламента запланировано на 25 января.