"Миша, не вы*буйся", Аваков - дьявол: самые известные цитаты Кернеса

Кернес на мэрской должности был с 2010 года. Фото: city.kharkov.ua

В четверг умер мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. С середины сентября он находился за границей на лечении. До этого имел подтверждение Covid-19. Жители Харькова переизбрали Кернеса на мэрских выборах 25 октября, за него проголосовали 60,34% избирателей. Он стал мэром в 3 раз, в должности - с 2010 года.

1-ю сессию новоизбранного горсовета проводили без его присутствия, в ТИК сказали, что он может не приносить присягу. Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что причина смерти - осложнения от коронавирусной инфекции.

Gazeta.ua напоминает цитаты Кернеса.

"Миша, не вы*буйся, я тебе чесно говорю. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", - в 2006 году появилась видеозапись, на которой Кернес дает советы мэру Харькова Михаилу Добкину.

"Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль. Тебе ясно или нет?", - говорил в 2012 году чиновнику на заседании комиссии, посвященном взрыву в жилом доме.

Оправдывал режим Януковича во время Революции достоинства в 2014-м: "На Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Но наше терпение не безгранично. Мы поддерживаем Виктора Януковича и пока терпим".

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В декабре 2018-го заявлял о поддержке Петра Порошенко, когда тот был на посту президента: "За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прилагал немало усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений".

Об министре внутренних дел Арсене Авакове 2 года назад говорил: "Я за него разговаривать не хочу. Этот человек занимает чужое место. Он не имеет образования, чтобы руководить такой силовой структурой. Он имеет образование другое - как отнять. Я могу ему дать характеристику просто - это дьявол во плоти".

"Я был в Израиле неделю назад, был в офисе Игоря Валерьевича Коломойского, мы выпили кофе и я поехал по своим делам", - сказал журналистам перед вторым туром президентских выборов.

О президента Владимире Зеленском в июле говорил: "Я с ним не встречался ни разу. Нет, раз встретился".

Геннадия Кернеса и двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют в похищении, избиении двух участников Евромайдана и угрозами убийством. 2 марта 2015 ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям: незаконное лишение свободы или похищение человека; пытки; угроза убийством. Дело в феврале этого года направили в Киевский районный суд Полтавы.