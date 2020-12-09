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среда, 09 декабря 2020 12:13

В Харькове сессию начали без Кернеса. В ТИК говорят, что присягу ему принимать не надо

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В Харькове сессию начали без Кернеса. В ТИК говорят, что присягу ему принимать не надо
Геннадий Кернес уже приносил присягу в 2010 году, говорят в ТИК. Фото: city.kharkov.ua

В Харькове началась первая сессия новоизбранного горсовета. Она проходит без присутствия в третий раз переизбранного мэром Геннадия Кернеса.

По предложению депутатов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" председательствующим выбрали Александра Новака, который был секретарем горсовета предыдущих созывов, пишет "Інтерфакс-Україна"

На некоторое время трибуну заблокировали депутаты от разных партий. Однако председатель городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая все-таки поставила вопрос на голосование.

Кернес на сессии отсутствует, поскольку находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Председатель горизбиркома заявила, что Кернес не должен приносить новую присягу.

"Присягу приносит только лицо, которое впервые было избрано на должность сельского, поселкового, городского головы. В то же время Кернес избран городским председателеи не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке", - сказала она.

Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был госпитализирован в городскую больницу.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

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Дата
09
декабря

Зеленский встретился с Путиным

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