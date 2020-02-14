Дело Кернеса направили в Полтаву

Кернеса опять тянут в суд. Фото: Цензор

Дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицького - направили в Киевский райсуд Полтавы. Их обвиняют в похищении и истязании людей.

Автоматизированная программа распределила это дело на судью Шияна Владимира Николаевича, сообщает портал "Судебная власть Украины".

В конце января 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела в отношении Кернеса и его охранников.

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Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении, избиении двух участников Евромайдана и угрозе убийством. Харьковский городской голова заявляет, что уголовное производство против него является сфабрикованным. 2 марта 2015 г. Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по трем статьям: незаконное лишение свободы или похищение человека; пытки; угроза убийством, а также о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г. Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Однако в августе 2019 районный суд Полтавы закрыл дело "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу" - прокуроры по делу перестали появляться на заседаниях.