Мир не должен забывать о ситуации в Украине - президентка Эстонии

Кальюлайд обратила внимание на экономическое сотрудничество стран региона. Фото: armyinform.com.ua

Ситуация безопасности в Украине должна оставаться в центре мирового внимания.

Об этом заявила президентка Эстонии Керсти Кальюлайд во время дискуссии президентов в рамках празднования в Варшаве 230-летия конституции Речи Посполитой.

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"В этом году каждый занимался кризисом, связанным с коронавирусом, но, возможно, не каждый обращал внимание на то, что происходит на украинской границе, что происходит в Грузии. Мы должны обращать внимание на эти события, это должно оставаться в центре нашего внимания", - заявила Кальюлайд.

Глава Эстонии подчеркнула, что президенты, которые собрались в Варшаве, пытаются это делать совместными усилиями.

Кальюлайд также обратила внимание на экономическое сотрудничество стран региона. В частности, в рамках инициативы Трех морей.

"Сотрудничество в рамках Триморья даст дополнительные возможности Украины", - подчеркнула она.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Польше. Латвия и Литва заявили о необходимости предоставить Украине план действий по членству в НАТО.