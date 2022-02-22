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вторник, 22 февраля 2022 16:11

"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза

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21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании так называемых ЛДНР – оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Подписал "договоры" с предводителями боевиков Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором Россией.

Какие шаги должны делать украинские власти и как будет реагировать Запад – в интервью Gazeta.ua рассказал бывший нардеп Борислав Береза.

Автор: Gazeta.ua
  "Путин в обращении проявил ненависть к Украине. Назвал те украинские города, которые хочет оккупировать – от Очакова до Каховки, от Харькова до Киева. Ему интересна Украина, как провинция Российской империи", говорит Борислав Береза.
"Путин в обращении проявил ненависть к Украине. Назвал те украинские города, которые хочет оккупировать – от Очакова до Каховки, от Харькова до Киева. Ему интересна Украина, как провинция Российской империи", говорит Борислав Береза.

Как сейчас должны реагировать власти?

Прежде всего должно быть заявление парламента. Во-вторых, президент должен созвать СНБО и принять решение об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской области. В-третьих, нужно приступить к мобилизации. В-четвертых, разрыв дипотношений с агрессором. Тогда нужно найти государство, через которое сможем общаться. В-пятых, введение визового режима с РФ. Всё это нужно было делать.

Очень важно, чтобы парламент и президент, объединившись, начали в информационной плоскости на Западе оказывать давление на правительства Франции, Германии – всех стран, которые не очень-то хотят вводить санкции. Ибо единственный путь влиять на ситуацию именно через информационное пространство. Там очень чувствительны к этому – если их избиратели это будут видеть, то будут понимать, что политики защищают их базовые ценности. А не коммерческие интересы.

Путин в обращении проявил ненависть к Украине. Назвал те украинские города, которые хочет оккупировать – от Очакова до Каховки, Харькова до Киева

Ни один из этих шагов полностью не выполнен сейчас? Как действует власть?

К сожалению да. Власть некомпетентна. Не доверяем нашим западным партнерам. Угроза полномасштабного вторжения не исчезла. Россия может производить очень неожиданные для нашей власти движения, но западные партнеры об этом предупреждают. Более того, Путин в обращении проявил ненависть к Украине. Назвал украинские города, которые хочет оккупировать – от Очакова до Каховки, от Харькова до Киева. Ему интересна Украина, как провинция Российской империи. Он сегодня об этом заявил. Поэтому нужно готовиться к войне и сопротивлению. Для этого нужно немедленно перенаправить все деньги на вооружение и энергонезависимость. Потому что без дорог мы можем выжить, а без ракет, мощной армии и энергетической безопасности будущее Украины невозможно.

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Кровь украинцев в войне, если Россия начнет полномасштабное вторжение, будет именно на руках Запада

На какую реакцию Запада сейчас следует рассчитывать?

Санкции – 100 процентов. Но мощные санкции зависят от того, как смогут наши члены правительства и первые лица государства отстоять государственные интересы. Давайте откровенно говорить, та же Германия или Франция не очень-то хотят вводить мощные санкции. Они хотят и дальше заявлять, что озабочены. Важно, какую позицию занимают парламент и президент. Как именно они будут давить и как будут сотрудничать с нашими партнерами – США, Великобританией, странами Балтии. Мы должны давить на правительства западных стран, показывая, что происходит. И что кровь украинцев в войне, если Россия приступит к полномасштабному вторжению, будет именно на руках Запада. Если не ввести санкции – именно они могут остановить РФ.

Новые санкции подписал Джо Байден. Запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории так называемых ЛНР и ДНР, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в оккупированных территорий.

Это часть санкций. Они имеют отношение к банковской деятельности или ко всем, кто сотрудничает с так называемыми ЛДНР или на этой территории. Это значит, что любой банк, политик или предприятие, работающие на этих территориях, на них введены санкции. Если российский Сбербанк захочет открыть там отделение, то не сможет это сделать. Как и в Крыму. Это создаст большие проблемы.

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Запад держит жесткие санкции до последнего момента, чтобы удерживать Путина. Потому что иначе ему нечего будет терять

Почему это не персональные санкции в отношении Путина, его окружения в России?

Ближайшее оцепление Путина может быть под санкциями. А в отношении первого лица государства это может быть последней санкцией, если начнется широкомасштабное вторжение в Украину. Это такой предохранитель. Запад держит жесткие санкции до последнего момента, чтобы удерживать Путина. Потому что иначе ему нечего будет терять. И он может вторгнуться в Украину по всем направлениям.

Госдума ратифицировала договоры о "дружбе и взаимопомощи" с оккупированными территориями. Что это фактически означает?

Они будут подключать свои войска, и это будет полноценная война с РФ.

Россия заявила, что построит военные базы на оккупированном Донбассе.

Мы и так знаем, что у них там есть базы. Это фактически официальная аннексия России на территории Украины. Минские договоренности уже уничтожены. Как их можно выполнять? А дальше – это вопрос, как Россию заставить уйти из Донбасса. После этого уже можно о чем-то разговаривать. Новый формат переговоров должен появиться тогда, когда будет иметь смысл – пока такого нет.

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Следует ли объявлять военное положение по всей Украине, к чему призывают некоторые политики?

Нужно только в Донецкой и Луганской областях. Там идут военные действия. Повсюду военное положение нужно вводить в случае начала военных действий России на всех наших границах. Ибо это накладывает много ограничений на граждан – от цензуры до ограничения возможности передвижения, управления своей собственностью. Военное положение – очень мощный инструмент. Его нужно использовать крайне осторожно.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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