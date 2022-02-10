"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения

Семь лет назад, 12 февраля 2015 года, в белорусском Минске в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских договоренностей. Подписали соглашение, которое было продолжением Минска-1 с сентября 2014-го.

Именно от Минских соглашений отталкиваются все переговоры по прекращению российской агрессии против Украины. Они должны установить перемирие и возобновить контроль украинской власти над оккупированными территориями. Почему так не произошло – в материале Gazeta.ua.

Автор: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК В феврале 2015-го лидеры стран в формате "Нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений

Что такое Минск-2?

12 февраля 2015 года многочасовое ночное заседание канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, украинского президента Петра Порошенко и главы государства-агрессора Владимира Путина в Минске закончилось подписанием документа, предусматривающего комплекс мер по достижению мира. Лидеры стран в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Это соглашение подписали посол Хайди Тальявини (специальный представитель главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины. – Gazeta.ua), второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов. Кроме того, под протоколом стоят подписи Александра Захарченко, тогдашнего главы так называемой ДНР, и Игоря Плотницкого – тогдашнего руководителя так называемой ЛНР. Соглашение утвердил также Совет Безопасности ООН в феврале того же года.

13 пунктов Минска-2 предусматривают пошаговое прекращение вооруженного конфликта, отведение вооружения от линии разграничения, обмен пленными, проведение в Украине конституционной реформы по децентрализации с учетом особенностей отдельных районов Донбасса. Также выборы там по украинскому закону и передачу Украине участков границы с Россией, которую контролируют боевики. Планировалось завершать этот процесс до конца 2015-го, но ни один из 13 пунктов договоренностей полностью так и не выполнили. Прекращение огня и отвод оружия произошло частично.

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Сами переговоры проходили на фоне одной из самых масштабных за время конфликта битв за город Дебальцево Донецкой области. Согласно первым Минским договоренностям и согласованной 19 сентября 2014 года линией разграничения, большой железнодорожный узел Дебальцево должны контролировать украинские военные. Однако с начала 2015-го боевики начали наступление на город, который с трех сторон был окружен террористами. Объявленное перемирие 15 февраля здесь продержалось несколько часов и боевики снова перешли в наступление. Украинской армии пришлось выйти из города.

Разная трактовка Минска

Россия требует, чтобы Украина обязалась предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также объявить амнистию боевикам и оставить на руководящих должностях пособников России. Президент Владимир Зеленский в июле 2020 года заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене. В частности, принятие закона об "особом статусе Донбасса". США не исключают, что Донбассу дадут особый статус по инициативе Украины. Но подчеркивают, это возможно только в том случае, если часть договоренностей выполнит Россия.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения так, как их интерпретирует Россия.

"Мы не будем выполнять Минские соглашения на российских условиях. Но это не значит, что мы не будем выполнять их вообще. Прямого диалога с ДНР и ЛНР не будет. Это наша принципиальная позиция", – сказал Кулеба.

Кулеба также исключил возможность особого статуса Донбасса с так называемым правом вето.

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Минские соглашения остаются инструментом разрешения конфликта на Донбассе, но только если Россия начнет выполнять свои обязательства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в феврале 2022-го.

"Украина в последние годы постоянно продвигается в имплементации Минских соглашений. Если вы посмотрите на прописанные условия, то честно будет сказать, что Украина их выполнила едва ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств", – сказал Блинкен.

Посольство США в Украине в прошлом году в годовщину подписания Минских соглашений призвало Россию полностью выполнить свои обязательства, в том числе разрешить ОБСЕ осуществлять наблюдение на украино-российской границе и освободить незаконно задержанных лиц.

Виктор Мороз, политический обозреватель:

"Наилучшим вариантом было бы, чтобы руководство Украины поставило вопрос отказа от этих соглашений. Но это может дать повод спровоцировать Россию на реакцию, которую трудно предсказать. Но РФ и так может придумать любой повод для эскалации. Они сейчас цепляются за эти соглашения, потому что это устоявшееся. И будто они полулегитимны, поскольку утверждены Совбезом ООН. Хотя наш парламент за них не голосовал. Они не легализованы. Можно было бы придумать формулу, чтобы от них отказаться. По крайней мере пробовать ставить вопрос о частичном отказе. Поднять таким образом ставки. Если не получается отказаться, то на первое место выдвигать вопросы безопасности – это для нас самое главное.

Камень преткновения – особый статус Донбасса. Сейчас нам невыгодно. Украина сильно ослаблена. Россия тратит только на поддержку жизнедеятельности Донецка до двух миллиардов долларов. Для начала нужно перенести переговоры из столицы Беларуси. Попробовать можно в Стамбуле. Хотя Россия будет сопротивляться.

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Надо убедить Лондон и Вашингтон, чтобы они перестали обращаться в Минские соглашения. Чрезвычайно мешает то, что от должностных лиц этих стран звучит возвращение к этим договоренностям. Киев должен поставить однозначный вопрос, чтобы снять Минск с повестки дня. Просто не упоминать о них. Надо обращаться в "нормандский формат", где уже имеет влияние США и Великобритания. Лидеры Берлина и Парижа слабы, они будут вынуждены поддаваться влиянию Джонсона и Байдена.

Конфликт может оказаться замороженным, если ООН введет миротворцев в ОРДЛО. Где будет полиция, администрация. А России выгодно, чтобы у нас постоянно была кровавая рана, которая ослабляла бы страну. У них есть деньги на это. Они снова обманули Запад с газом – получили много прибыли, потому что подняли цены. А Украину планируют обескровливать дальше. Россия хочет перевести Украину в свою сферу влияния".

Первый Минский протокол – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В августе украинская армия потерпела ряд ощутимых поражений на Донбассе, самым масштабным из которых стал "Иловайский котел". После этого был заключен первый Минский протокол. Он включал 12 пунктов, среди которых было двустороннее прекращение огня, постоянный мониторинг украино-российской границы, децентрализация власти в Украине, амнистия участников конфликта и проведение досрочных местных выборов на Донбассе. Но длительного перемирия добиться так и не удалось.