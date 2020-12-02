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Минобразования сегодня работает принципиально, без пафоса и без крика - Верещук

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Минобразования сегодня работает принципиально, без пафоса и без крика - Верещук
Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук: "И.о. министра образования Сергей Шкарлет - профессиональный человек". Фото: Главком

В ВР считают, что действующий исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет сегодня работает принципиально, отстаивает заработные платы учителей и вообще является профессиональным человеком.

Такое мнение о главе МОН выразила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, она имела личные встречи с и.о. министра, а также опыт решения с МОН насущных вопросов.

"В силу определенных обстоятельств, я приобщена к процессам реформирования в сфере образования, часто встречалась со Шкарлетом... Он человек в материале, он понимает о чем речь. Я несколько раз делала и обращения, и встречалась, например, с внешкольем, которое я курирую еще с прошлой своей работы - работая преподавателем в университете Драгоманова я занималась темой внешколья. Я видела как Шкарлет относиться к вопросам, которые ставят, как глубоко их обрабатывает, а главное - после поставленных вопросов, сколько проходит времени на их реализацию. То есть, если мы к чему-то договорились - то в установленный законом срок всегда был дан ответ, всегда была реакция. Мы, например, договорились и общим протоколом шесть вопросов определили как приоритетные, около месяца вопрос решался", - рассказала она.

Верещук указывает, что руководство министерства образования сейчас работает основательно, и делает это без пафоса и криков.

"Он действительно работает принципиально. Меньше пафоса и крика, а больше работы. Я не могу сказать негативного", - добавила она.

Верещук напомнила, что сейчас готовится проект закона о государственном бюджете и там пока предусмотрено повышение заработных плат для учителей, но в меньшем размере, чем обещанный ранее.

"Но я знаю что он (Шкарлет) подавал предложение (о повышении заработных плат)", - уточнила нардеп и добавила, что намерена голосовать за назначение Шкарлета министром образования.

Ранее Шкарлет заявил, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что критикуют МОН сегодня преимущественно бывшие руководители ведомства, большинство из которых сейчас являются представителями партии "Голос". Зато поддерживают новое руководство МОН педагоги, ученые, студенчество.

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02
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