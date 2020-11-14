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суббота, 14 ноября 2020 02:12

Министр МОЗ отказался стать депутатом облсовета

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Министр МОЗ отказался стать депутатом облсовета
Степанов не захотел стать депутатом. Фото: Украинская правда

Министр здравоохранения Максим Степанов, который, по итогам местных выборов 2020 прошел в Одесский областной совет от партии "Слуга народа", отказался от мандата депутата.

На вопрос журналиста о желании войти в состав облсовета Степанов ответил: "Не планирую. Закон мне позволяет сочетать должности, но я считаю, что надо хорошо делать что-то одно", рассказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Одесская областная ТИК обнародовала итоговый протокол выборов в облсовет, согласно которому пятипроцентный барьер преодолели семь партий, в частности "СН".

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Напомним, пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование на местных выборах, которые запланированы на 15 ноября. На участках соблюдать правила безопасности.

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