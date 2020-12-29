Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека

Мыкытася подозревают в хищении госсредств при строительстве жилья для бойцов Нацгвардии. Фото: censor.net

Бывшему народному депутату, экс-собственнику компании "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил "Интерфакс-Украина".

Микитася не задерживали.

Национальная полиция сообщает, что похищение произошло 8 декабря. 4 человек похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. На протяжении нескольких часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

Похищение было тщательно спланировано.

Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились

Через несколько часов после похищения полицейские задержали 4 исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь - заказчику. На следующий день задержали и 2 организаторов.

"Владельцу строительной фирмы сообщили о подозрении - "похищение человека" и "вымогательство", - сообщают в Нацполиции.

Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017-го. Его строительная компания и Нацгвардия договорились о строительстве жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимого имущества на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Червоный Хутир. В декабре этого года Микитась после соглашения на сотрудничество с детективами НАБУ вышел из СИЗО.